Стоматологические обезболивающие могут вызвать головокружение и учащенное сердцебиение

Местная анестезия в стоматологии может спровоцировать вегетососудистые реакции реакции со стороны организма, например, головокружение, учащение сердцебиения, дрожь, чувство «прилива», рассказал «Газете.Ru» директор Института стоматологии Пироговского университета, профессор, заслуженный врач РФ Игорь Копецкий.

Местные анестетики используются в медицине уже многие десятилетия и считаются безопасными. Однако важно понимать: у любого лекарственного препарата есть противопоказания и возможные побочные реакции, и проявляются они у разных пациентов по-разному.

«В клинической практике нежелательные реакции на местные анестетики принято сводить к трем основным категориям: вегетососудистые реакции (головокружение, учащение сердцебиения, дрожь, чувство «прилива» и др.), системная токсичность и аллергические реакции (включая самую тяжелую форму анафилактический шок). Из них к потенциально угрожающим жизни состояниям относятся главным образом системная токсичность и анафилаксия, тогда как вегетативные реакции чаще носят функциональный характер и связаны со стрессом, тревогой, болевым ожиданием или особенностями реакции организма на инъекцию», — рассказал врач.

Отдельно доктор подчеркнул, что истинные аллергические реакции на современные местные анестетики встречаются крайне редко — по данным клинических наблюдений их доля составляет менее 0,1% среди всех зарегистрированных побочных реакций.

«При этом пациенты нередко называют «аллергией» состояния, которые по своей природе ею не являются. Чаще всего речь идет о психомоторной реакции на укол, о реакции на адреналин, который добавляют в анестетик для пролонгирования и усиления анестезии, либо о гиперчувствительности к вспомогательным компонентам раствора. Поэтому если у пациента в анамнезе была реакция, ее необходимо корректно интерпретировать, а при реальном подозрении на аллергию диагноз должен подтверждаться аллергологическим обследованием и тогда пациент отправляется в аллергоцентры для проведения специальных проб», — отметил врач.

Тем не менее полностью исключить внезапную реакцию невозможно. В компетенцию врача-стоматолога входит оказание неотложной помощи при развитии острых состояний в ходе приема.

Ранее врач назвал доступные источники витамина D.