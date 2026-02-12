Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Стоматологические обезболивающие могут вызвать головокружение и учащенное сердцебиение

Стоматолог Копецкий: местная анестезия может вызвать учащение сердцебиения
Harbucks/Shutterstock/FOTODOM

Местная анестезия в стоматологии может спровоцировать вегетососудистые реакции реакции со стороны организма, например, головокружение, учащение сердцебиения, дрожь, чувство «прилива», рассказал «Газете.Ru» директор Института стоматологии Пироговского университета, профессор, заслуженный врач РФ Игорь Копецкий.

Местные анестетики используются в медицине уже многие десятилетия и считаются безопасными. Однако важно понимать: у любого лекарственного препарата есть противопоказания и возможные побочные реакции, и проявляются они у разных пациентов по-разному.

«В клинической практике нежелательные реакции на местные анестетики принято сводить к трем основным категориям: вегетососудистые реакции (головокружение, учащение сердцебиения, дрожь, чувство «прилива» и др.), системная токсичность и аллергические реакции (включая самую тяжелую форму анафилактический шок). Из них к потенциально угрожающим жизни состояниям относятся главным образом системная токсичность и анафилаксия, тогда как вегетативные реакции чаще носят функциональный характер и связаны со стрессом, тревогой, болевым ожиданием или особенностями реакции организма на инъекцию», — рассказал врач.

Отдельно доктор подчеркнул, что истинные аллергические реакции на современные местные анестетики встречаются крайне редко — по данным клинических наблюдений их доля составляет менее 0,1% среди всех зарегистрированных побочных реакций.

«При этом пациенты нередко называют «аллергией» состояния, которые по своей природе ею не являются. Чаще всего речь идет о психомоторной реакции на укол, о реакции на адреналин, который добавляют в анестетик для пролонгирования и усиления анестезии, либо о гиперчувствительности к вспомогательным компонентам раствора. Поэтому если у пациента в анамнезе была реакция, ее необходимо корректно интерпретировать, а при реальном подозрении на аллергию диагноз должен подтверждаться аллергологическим обследованием и тогда пациент отправляется в аллергоцентры для проведения специальных проб», — отметил врач.

Тем не менее полностью исключить внезапную реакцию невозможно. В компетенцию врача-стоматолога входит оказание неотложной помощи при развитии острых состояний в ходе приема.

Ранее врач назвал доступные источники витамина D.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!