«Мамочка, у нас теракт». Что известно о стрельбе в техникуме в Анапе

Студент с охотничьим ружьем открыл стрельбу в холле индустриального техникума в Анапе. Жертвой атаки стал охранник, «принявший удар на себя» и успевший вызвать полицию, еще двое человек получили ранения. Силовики задержали стрелявшего на месте преступления, возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, до случившегося он публиковал в соцсетях материалы о прежних нападениях на учебные заведения. Подробнее о погибшем, состоянии раненых и личности нападавшего — в материале «Газеты.Ru».

Что произошло

Днем 11 февраля в Анапском индустриальном техникуме раздались выстрелы. К зданию быстро стянулись скорые, полиция и Росгвардия. Студентов не выпускали, территорию вокруг техникума перекрыли.

Подозреваемого задержали почти сразу, им оказался 17-летний студент. В сети распространились кадры: двое росгвардейцев повязали его у входа в учебное заведение.

О стрельбе сначала сообщили сами учащиеся. Как писал Telegram-канал Baza, после выстрелов и криков на улице студенты забаррикадировались в аудиториях . По их словам, в окна было видно бегущих людей, затем они закрыли двери и ждали, пока все закончится. По информации Mash, сначала прозвучало пять-шесть выстрелов, после чего студентам велели блокировать входы столами и стульями. Всего нападавший до задержания успел выстрелить 13 раз: десять — в коридоре учебного заведения, еще три — на улице.

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, студенты во время стрельбы писали своим родителям. «Мамочка, я тебя очень люблю. Спасибо за все! Я не знаю, все ли будет хорошо. У нас теракт», — приводит канал одно из сообщений.

«Охранник спас всех наших детей»

В результате стрельбы погиб один человек, пострадали сотрудник техникума и студент. Жертвой нападения стал 55-летний охранник — он получил тяжелые ранения, спасти его не удалось. У мужчины остались жена и дочь.

Еще одна сотрудница, 45-летняя библиотекарь, получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь. Среди учащихся ранен студент 2007 года рождения — у него легкое ранение бедра.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что охранник первым принял удар на себя, успел вызвать правоохранителей и не позволил нападавшему пройти дальше в здание. На месте дежурят дополнительные бригады скорой помощи, медучреждения готовы принять пострадавших, при необходимости их перевезут в краевые клиники.

«Это чудовищное преступление, благодарен силовым структурам, сотрудникам Росгвардии, которые среагировали оперативно и не допустили больших жертв», — написал глава региона.

Охранник колледжа действительно принял удар на себя и тем самым не позволил вооруженному студенту пройти дальше в здание, подтвердила «Газете.Ru» Марина, мама одной из учащихся. По ее словам, в момент стрельбы дочь находилась в аудитории на третьем этаже: преподаватель успел заблокировать дверь шкафом, студенты спрятались под партами и старались сохранять спокойствие. Девочка поддерживала связь с матерью и, как утверждает Марина, не поддалась панике. Она добавила, что охранника звали Николай, утром дочь с ним здоровалась и запомнила его как приветливого человека.

«Охранник — наш герой, он принял все на себя <...> Охранник, я думаю, спас всех наших детей», — добавила женщина.

Марина также отметила, что в тот момент ее дочь собиралась спуститься на первый этаж, но в итоге осталась в аудитории — и считает это счастливой случайностью.

«Невиновных не будет»

По предварительным данным, нападавший пришел в техникум с охотничьим двуствольным ружьем ТОЗ-34ЕР 12-го калибра. В техникуме утверждают, что юноша жил с матерью, без отца. Оружие, по неподтвержденной информации, он взял у деда вместе с несколькими патронами. Обстоятельства, при которых подросток получил доступ к ружью, сейчас проверяют. Выяснилось, что у молодого человека были проблемы с успеваемостью, еще в школе он учился на тройки и переживал из-за развода родителей. Нападавший также не мог выстроить отношения с однокурсниками.

Как утверждает Mash, причиной поступка студента мог быть «невыданный диплом»: якобы молодой человек заплатил взятку в 500 тыс. рублей, чтобы получить документ раньше срока, «но его обманули». При этом «Осторожно, новости» пишет, что эта версия «не подтверждается»: по данным канала, юноша целенаправленно готовил нападение на техникум еще с 7 января.

Перед стрельбой подросток интересовался материалами о других атаках на учебные заведения — в частности, изучал видео о трагедиях в Керчи и Пензе. За несколько дней до случившегося он публиковал в соцсетях фото и ролики, связанные с прежними нападениями на школы и колледжи. Кроме того, в своем статусе в Telegram он разместил фразу: «Невиновных в этот день не будет, любое отродье, которое попадется мне на пути — умрет».

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, в техникум сразу выехали следователи и криминалисты СК. Они осматривают здание, опрашивают очевидцев и восстанавливают картину произошедшего — от первых выстрелов до задержания. Расследование находится на контроле руководства регионального управления ведомства.

В краевой прокуратуре сообщили, что будут следить за тем, как идет расследование дела. Ведомство начало собственную проверку, специалисты разберутся, что могло привести к трагедии, как работала система профилактики среди несовершеннолетних и соблюдались ли в учебном заведении требования по антитеррористической безопасности.