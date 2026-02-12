Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

США связали отмену санкций на российскую нефть с урегулированием по Украине

Бессент: США могут снять санкции с нефти из России при урегулировании на Украине
Hasnoor Hussain/Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что санкции против продажи российской нефти могут быть пересмотрены в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

По его словам, если Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться договоренностей, на мировой рынок может поступить значительный объем нефти. В таком случае американские власти готовы снять действующие ограничительные меры.

В январе Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп может ввести пошлины в размере 500% на покупателей российской нефти без одобрения сената.

23 октября 2025 года министерство финансов США объявило о введении санкций против крупнейших российских нефтяных компаний. В санкционный список в соответствии с указом 14024 были включены компании «Роснефть» и «Лукойл» за деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

Ранее сообщалось, что американские компании объединили усилия для покупки активов «Лукойла».
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!