США связали отмену санкций на российскую нефть с урегулированием по Украине

Бессент: США могут снять санкции с нефти из России при урегулировании на Украине

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что санкции против продажи российской нефти могут быть пересмотрены в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

По его словам, если Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться договоренностей, на мировой рынок может поступить значительный объем нефти. В таком случае американские власти готовы снять действующие ограничительные меры.

В январе Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп может ввести пошлины в размере 500% на покупателей российской нефти без одобрения сената.

23 октября 2025 года министерство финансов США объявило о введении санкций против крупнейших российских нефтяных компаний. В санкционный список в соответствии с указом 14024 были включены компании «Роснефть» и «Лукойл» за деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

Ранее сообщалось, что американские компании объединили усилия для покупки активов «Лукойла».