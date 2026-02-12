Венесуэла и США договорились о разработке программы сотрудничества в одной сфере

Венесуэла и США договорились о разработке программы сотрудничества в энергетике

Венесуэла и США договорились разработать программу сотрудничества в энергетической сфере, которая должна стать основой долгосрочного партнерства. Об этом заявила уполномоченный президент Дельси Родригес после встречи в Каракасе с главой министерства энергетики США Крисом Райтом, передает РИА Новости.

«Главный пункт — это создание партнерства, которое будет существовать долгое время. Первый пункт — это формирование энергетической повестки, которая станет базой для будущего сотрудничества и позволит нам работать взаимодополняюще», — сказала она.

До этого министерство финансов США выдало лицензию, которая разрешает операции с нефтью из Венесуэлы.

3 января США провели операцию против Венесуэлы, захватив президента Николаса Мадуро. Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования венесуэльских ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

В конце прошлого месяца госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон направит доходы от продажи нефти Венесуэлы на заблокированный счет и будет контролировать их расход. О продаже американцами первой партии венесуэльской нефти на сумму $500 млн сообщалось 15 января.

Ранее Лавров заявил, что российские компании вытесняют из Венесуэлы.