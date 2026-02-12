В Европейском союзе случился раскол из-за спора вокруг подхода к выстраиванию взаимоотношений с Россией. Об этом в социальной сети Х заявил бывший первый замглавы министерства иностранных дел Индии, экс-посол в Москве Канвал Сибал.

Он отметил, что из Европы поступают противоречивые сигналы. Сибал отметил, что, например, президент Франции Эммануэль Макрон, осознавая реалии, желает наладить диалог с Россией.

«Речи канцлера Германии (Фридриха. — ред.) Мерца по отношению к России смягчаются. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас по-прежнему настроена крайне враждебно по отношению к России», — написал Сибал.

По его мнению, все указывает на то, что Франция и Германия больше не могут самостоятельно определять внешнеполитический курс, отдав это право Брюсселю. Бывший посол считает, что это снижает престиж ведущих держав Европы и наносит ущерб Евросоюзу, создавая впечатление, что он не является полностью целостным образованием.

До этого депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что желание президента Франции и других европейцев разговаривать с президентом России Владимиром Путины появилось на фоне «страхов потерять остатки суверенитета».

