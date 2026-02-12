Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Нижняя палата конгресса США выступила против антиканадских пошлин Трампа

Палата представителей США проголосовала против пошлин Трампа в отношении Канады
Mark Schiefelbein/AP

Нижняя палата американского конгресса проголосовала против пошлин президента США Дональда Трампа в отношении Канады. Это следует из трансляции заседания палаты представителей.

Резолюцию против пошлин поддержали 219 конгрессменов, 211 членов палаты представителей не согласились с таким решением.

10 февраля Трамп пригрозил Канаде блокировкой открытия моста с США.

В январе Трамп предупредил, что Вашингтон «немедленно» введет пошлины в размере 100% на весь канадский экспорт, если Оттава и Пекин заключат торговое соглашение. Как отметил глава государства, премьер-министр Канады Марк Карни «грубо ошибается», если думает, что может превратить страну «в порт выгрузки для КНР». При этом президент США назвал председателя канадского правительства «губернатором», словно он возглавляет лишь один из американских штатов.

Ранее Трамп повысил пошлины против Канады из-за рекламы с Рейганом.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!