Нижняя палата конгресса США выступила против антиканадских пошлин Трампа

Нижняя палата американского конгресса проголосовала против пошлин президента США Дональда Трампа в отношении Канады. Это следует из трансляции заседания палаты представителей.

Резолюцию против пошлин поддержали 219 конгрессменов, 211 членов палаты представителей не согласились с таким решением.

10 февраля Трамп пригрозил Канаде блокировкой открытия моста с США.

В январе Трамп предупредил, что Вашингтон «немедленно» введет пошлины в размере 100% на весь канадский экспорт, если Оттава и Пекин заключат торговое соглашение. Как отметил глава государства, премьер-министр Канады Марк Карни «грубо ошибается», если думает, что может превратить страну «в порт выгрузки для КНР». При этом президент США назвал председателя канадского правительства «губернатором», словно он возглавляет лишь один из американских штатов.

Ранее Трамп повысил пошлины против Канады из-за рекламы с Рейганом.