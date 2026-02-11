Размер шрифта
Общество

В Москве ожидается первая оттепель 2026 года

Первая в этом году оттепель ожидается в Москве вечером в четверг
Юрий Кочетков/РИА Новости

Первая в этом году оттепель ожидается в Москве вечером в четверг, 12 февраля. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В четверг синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором ложбины атлантического циклона», — сказал он.

Ожидается потепление — температура воздуха поднимется до 0...+2°С.

По информации главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, потепление придет в Москву в пятницу, 13 февраля. В этот день ожидается мокрый снег и дождь, а температура составит -3...+2°С. Такая погода сохранится и в субботу, 14 февраля. В воскресенье же воздух в столичном регионе вновь начнет охлаждаться.

Возможен и так называемый ледяной дождь, из-за которого на проводах и деревьях образуется тонкая корка льда, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Ранее школьников одного российского города перевели на удаленку из-за погоды.
 
