В США закрыли воздушное пространство из-за лазера

Разногласия Пентагона и Федерального авиационного управления (ФАУ) Соединенных Штатов относительно испытаний лазерного оружия против беспилотных летательных аппаратов послужили причиной закрытия воздушного пространства над Эль-Пасо (штат Техас) и большей частью юга штата Нью-Мексико. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на источники.

По его информации, американские военнослужащие запланировали испытание лазера для противодействия БПЛА, якобы используемым мексиканскими наркокартелями, без должного согласования с ФАУ, хотевшего убедиться в безопасности теста для гражданской авиации, после чего авиарегулятор закрыл воздушное пространство.

Как отмечает агентство, пока нет понимания, провел ли Пентагон испытание лазера или нет.

