Армия

В США закрыли воздушное пространство из-за лазера

AP: испытания лазера стали причиной закрытия воздушного пространства в США
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Разногласия Пентагона и Федерального авиационного управления (ФАУ) Соединенных Штатов относительно испытаний лазерного оружия против беспилотных летательных аппаратов послужили причиной закрытия воздушного пространства над Эль-Пасо (штат Техас) и большей частью юга штата Нью-Мексико. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на источники.

По его информации, американские военнослужащие запланировали испытание лазера для противодействия БПЛА, якобы используемым мексиканскими наркокартелями, без должного согласования с ФАУ, хотевшего убедиться в безопасности теста для гражданской авиации, после чего авиарегулятор закрыл воздушное пространство.

Как отмечает агентство, пока нет понимания, провел ли Пентагон испытание лазера или нет.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты опережают на пять лет график создания облегченной модели танка Abrams М1Е3.

Ранее США обвинили КНР в якобы проведении ядерных испытаний.
 
