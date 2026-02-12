Ставка, зависящая от числа детей, и новое приложение для россиян: поручения Путина по демографии

Владимир Путин поручил правительству и профильным ведомствам улучшить жилищные программы для семей: в частности, речь идет о дифференциации ипотечной ставки в зависимости от числа детей. Кроме того, россиянам, родившим четвертого и последующих детей, могут предоставить льготу на ипотеку до 450 тысяч рублей. В числе иных поручений — рабочая группа по «традиционным ценностям» и новое приложение. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин поручил к 1 июня 2026 года подготовить предложения по новой модели льготной ипотеки — ее ставку планируют связать с количеством детей в семье. Решение принято по итогам заседания Совета по демографической и семейной политике.

«Представить предложения <...> по дифференциации ставки по льготной ипотечной программе в зависимости от количества детей в семье», — указано в списке поручений.

Кроме того, к тому же сроку правительству предстоит проработать вариант погашения до 450 тысяч рублей ипотечного кредита или займа при рождении четвертого и последующих детей — полностью или частично за счет государства.

Отдельно совместно с Банком России и «ДОМ.РФ» будут подготовлены предложения по обновлению жилищных программ для семей с детьми — с акцентом на поддержку россиян с детьми до семи лет и развитие льготной аренды для тех, у кого нет собственного жилья.

Еще один блок поручений касается поддержки студенток, ставших матерями во время учебы. В частности, Минобрнауки предстоит до 1 сентября 2026 года разработать и направить в высшие учебные заведения рекомендации, которые помогут организовать образовательный процесс с учетом потребностей родивших во время учебы женщин.

Также до 1 апреля в России должна появиться постоянно действующая рабочая группа, которая займется продвижением «традиционных семейных ценностей» и вопросами создания в обществе семейно-ориентированной среды. Кроме того, с 2026 года власти должны начать сбор статистики по «репродуктивным планам населения» — не реже одного раза в три года. А информировать россиян о мерах господдержки для семей будут через новое приложение — о работе по его созданию кабмин должен отчитаться также до начала июня.

От идеи к закону

Идея привязать ипотечную ставку к числу детей звучала и раньше. В начале января председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что семейная ипотека в России может стать дифференцированной.

«Сегодня независимо от количества детей, которые рождаются в семье, они получают льготную ипотеку под 6%, и в этом плане особых стимулов повышения рождаемости нет. Поэтому предлагается увязать процентные ставки с количеством рождаемых детей в семье», — отмечал депутат.

По его словам, обсуждается модель, при которой при рождении первого ребенка ставка может составить 10%, второго — 6%, третьего — 4% . Конкретные параметры пока прорабатываются, а уровень ставок планируется соотносить с ключевой ставкой ЦБ. Позже Аксаков утверждал, что законопроект о переходе к дифференцированной ставке по семейной ипотеке могут принять уже в первом квартале 2026 года.

Депутат подчеркивал, что считает логичным увязать размер ставки с количеством детей. Для семей с первым ребенком, по его мнению, должна действовать льготная, но более высокая ставка, которая может корректироваться по мере снижения ключевой ставки. Он допускал, что при ее снижении до 14% ипотека для семей с одним ребенком может опуститься сначала до 8%, а затем и до 6%. Для семей со вторым ребенком предлагается сохранить действующие 6%, а при рождении третьего и последующих детей — уменьшить ставку до 4%.

Семейная ипотека — это государственная программа для родителей с детьми, позволяющая купить жилье по сниженной ставке. Ее задача — облегчить доступ к недвижимости и одновременно поддержать рождаемость, снизив финансовую нагрузку на молодые семьи.

Программа начала работать в 2018 году по инициативе президента. Государство компенсирует банкам и «ДОМ.РФ» часть недополученных доходов за счет федеральных субсидий, чтобы сохранить для семей льготные условия по кредиту.