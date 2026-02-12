Размер шрифта
В МИД заявили об ответе России в случае размещения дальнобойных ракет США в Германии

Грушко: при размещении США ракет в ФРГ Россия создаст контрсиловой потенциал
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Россия создаст контрсиловой потенциал в ответ на размещение на территории Германии американских дальнобойных ракет. Об этом газете «Известия» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат отметил, что Москва готова обсудить с Вашингтоном вопрос размещения ракет в ФРГ. Так, после выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия заявила, что не будет размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские системы не будут размещаться в Европе. Но, указал Грушко, сейчас на Западе преобладают милитаристские настроения. Поэтому подобная политика является абсолютно тупиковой, поскольку никто не может укреплять свою безопасность за счет других.

Замглавы МИД подчеркнул, что если на Западе идут по пути создания силового потенциала против России, то там должны осознавать, какими могут быть ответные шаги России. Москва создаст такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал. И тогда вместо разумного баланса военной сдержанности, который учитывает национальные интересы и безопасность всех сторон, будет баланс угроз и контругроз.

В марте сообщалось, что в ФРГ прошли протесты против размещения на территории страны американских ракет средней дальности.

10 июля 2024 года Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Европа не создаст аналог «Орешника».
 
