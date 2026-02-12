Россиянам рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке готовой еды

Упакованная готовая еда должна храниться в рабочих холодильниках. Если вы обнаружили ее за их пределами, то она небезопасна и покупать ее не следует, рассказала «Газете.Ru» директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская.

«Первое, на что следует обратить внимание, — расположение блюд на полке. Упакованная готовая еда должна храниться в рабочих холодильниках. Если вы обнаружили ее за их пределами, то она небезопасна. В тепле готовая еда может находиться не более 30 минут», — объяснила она.

Также лучше выбирать готовую еду, которая хранится в пластиковых контейнерах. Сегодня производители в основном помещают еду в картонные и пластиковые упаковки. Картонные, как правило, не герметичны, а значит блюдо желательно употребить сразу после покупки. Лучше выбирать пластик: газомодифицированная упаковка создает бескислородную среду, предотвращая рост опасных бактерий, а контейнер надежно защищает блюдо от внешнего воздействия.

«Затем обязательно проверьте срок годности. Бояться длительных периодов хранения не стоит — если блюдо произведено в промышленных условиях на фабрике-кухне, то газомодифицированная среда в упаковке сохраняет свежесть еды до недели. Кроме того, на упаковке обязательно должна быть информация о производителе — название и адрес предприятия-изготовителя, а также контакты для обратной связи», — отметила Крупская.

По словам эксперта, не следует пренебрегать внешним видом продукции и ее упаковки. Если готовое блюдо все же оказалось испорченным, покупатель имеет право вернуть деньги или получить компенсацию баллами.

