Генконсул России в Нью-Йорке указал на отсутствие прогресса в возврате дипсобственности

Положительных изменений в возврате российской дипломатической собственности на территории США нет. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.

Он подчеркнул, что без решения принципиального для Москвы вопроса по возвращению дипломатической собственности не приходиться говорить о подлинном восстановлении нормальных отношений между Россией и Соединенными Штатами. Так как по этой ключевой теме не имеется никаких подвижек, то не удается сделать серьезный прорыв в решении накопленных между странами проблем.

При этом дипломат отметил, что российская сторона не теряет надежды на лучшее.

Речь идет о семи объектах дипломатической собственности РФ в США, которые были арестованы в рамках антироссийских санкций, в частности генеральные консульства в Сиэтле и Сан-Франциско, поместье Килленуорт на Лонг-Айленде, дачи российского посольства в штате Мэриленд, торговое представительство в Вашингтоне и др.

Споры вокруг арестованной дипломатической собственности России в США и технических проблемах, включая отключение телефонных линий в генконсульстве в Нью-Йорке, ведутся до сих пор. В декабре 2025 года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают усилия по преодолению взаимных раздражителей в двусторонних отношениях, но продвижения минимальные.

Ранее в МИД рассказали о переданных Вашингтону предложениях по улучшению отношений.