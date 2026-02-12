Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Генконсул России в Нью-Йорке указал на отсутствие прогресса в возврате дипсобственности

Дипломат Марков: подвижек в части возврата российской дипсобственности нет
AP

Положительных изменений в возврате российской дипломатической собственности на территории США нет. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.

Он подчеркнул, что без решения принципиального для Москвы вопроса по возвращению дипломатической собственности не приходиться говорить о подлинном восстановлении нормальных отношений между Россией и Соединенными Штатами. Так как по этой ключевой теме не имеется никаких подвижек, то не удается сделать серьезный прорыв в решении накопленных между странами проблем.

При этом дипломат отметил, что российская сторона не теряет надежды на лучшее.

Речь идет о семи объектах дипломатической собственности РФ в США, которые были арестованы в рамках антироссийских санкций, в частности генеральные консульства в Сиэтле и Сан-Франциско, поместье Килленуорт на Лонг-Айленде, дачи российского посольства в штате Мэриленд, торговое представительство в Вашингтоне и др.

Споры вокруг арестованной дипломатической собственности России в США и технических проблемах, включая отключение телефонных линий в генконсульстве в Нью-Йорке, ведутся до сих пор. В декабре 2025 года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают усилия по преодолению взаимных раздражителей в двусторонних отношениях, но продвижения минимальные.

Ранее в МИД рассказали о переданных Вашингтону предложениях по улучшению отношений.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!