«Вы что делаете, идиоты?»: в Госдуме призвали отправить на СВО тех, кто замедляет Telegram

В Госдуме вспыхнули споры из-за замедления Telegram. Депутат Сергей Миронов назвал ответственных за блокировки «идиотами» и призвал их отправиться на СВО, а коммунисты тем временем предложили официально потребовать от Минцифры и РКН объяснений, действительно ли сервис блокируют и на каких основаниях. Инициативу в Думе не поддержали — за нее проголосовали лишь 77 депутатов. В профильном комитете заявили, что мессенджер «намеренно не выполняет законы РФ».

«Идите на передовую!»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов жестко раскритиковал замедление Telegram. Он задался вопросом, понимают ли те, кто принимает такие решения, к каким последствиям это может привести для военных на передовой. По его словам, он уже получает обращения от бойцов, которые жалуются на проблемы со связью.

«Кто делает замедление Telegram? Идите на передовую, на СВО! Ребята, которые кровь проливают, у них связь единственная с родными и близкими. Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими именами: идиоты!» — заявил Миронов.

Он подчеркнул, что ответственность за возможные трагические последствия ляжет на тех, кто инициирует подобные меры. Отдельно парламентарий упомянул военкоров и волонтеров, работающих «за ленточкой», а также тех, кто через Telegram собирает помощь для армии. По его мнению, создавать им дополнительные сложности недопустимо. Миронов добавил, что, даже если у властей есть претензии к владельцу мессенджера, это не должно отражаться на пользователях и тем более на вопросах обороны и экономики — по его словам, следует наказывать конкретных нарушителей, а не лишать граждан привычных средств связи.

«Я еще раз хочу сказать: те, кто это делает, — мерзавцы! Мерзавцы! Люди гибнут там, гибнут за Россию, за русский мир. А вы что делаете? Одумайтесь!» — подчеркнул депутат.

Против возможных ограничений Telegram выступили и представители партии «Яблоко»: они потребовали не допустить блокировки мессенджера.

«Я способен сам решать, какие новости мне читать и как общаться с друзьями и знакомыми. Я не хочу, чтобы выбор за меня делали чиновники Роскомнадзора. Свободу интернету, свободу Telegram», — отметил представитель партии в видеообращении.

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков в отдельном заявлении раскритиковал действия силовиков, заявив, что «ресурсы правоохранительных органов направлены на поиск «экстремистов» в соцсетях и «мониторинг» публикаций оппозиционных политиков», в том числе старых записей. Замедление Telegram он назвал надуманным предлогом и потребовал снять все ограничения с мессенджера, обеспечив, по его словам, соблюдение конституционных гарантий свободы распространения информации.

Дума задает вопросы

Сергея Миронова поддержали и представители других фракций. Депутаты от КПРФ намерены добиваться официальных разъяснений от Минцифры и Роскомнадзора по поводу замедления Telegram, заявил RTVI член фракции Алексей Куринный.

По его словам, коммунисты подготовили протокольное поручение комитету по информполитике с предложением направить запрос в профильные ведомства.

«С нашей точки зрения, это помощь на поле боя — там Telegram тоже используется в настоящее время. Ну и самое главное — это средство коммуникации, даже средство заработка для миллионов наших граждан. Мы считаем, что те действия или бездействие, которые в настоящее время имеют место со стороны соответствующих органов, они должны быть публично озвучены», — отметил Куринный.

Парламентарий добавил, что пока четких ответов от профильных структур нет, поэтому его партия намерена добиваться официальных разъяснений.

«Даже если протокольное поручение Госдума не поддержит, мы услышим комментарии профильного комитета и готовы направить депутатский запрос в профильное министерство и ведомство», — сказал Куринный.

Он оказался прав: нижняя палата парламента инициативу не согласовала. Как сообщили «Ведомости», большинство депутатов проголосовали против официального обращения к Минцифры. Депутат Михаил Матвеев уточнил, что предложение поддержали только 77 депутатов . Профильный комитет по информполитике документ также не одобрил. Его председатель Сергей Боярский заявил, что при желании Куринный может направить соответствующий запрос самостоятельно — в рамках своих депутатских полномочий.

«Платформа Telegram на протяжении многих лет намеренно не выполняет законы РФ , не выполняет законные требования регуляторов в части удаления запрещенной информации, в части локализации персональных данных наших граждан», — пояснил позицию комитета Боярский.

А что в приграничье?

В Белгородской области замедление Telegram вызвало особую тревогу. Губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что его канал давно стал ключевым источником оперативной информации для жителей региона, где обстановка может меняться буквально по часам.

«Я переживаю, что замедление телеграм-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас в случае, если обстановка будет ухудшаться, а мы с вами — прифронтовой регион», — отметил Гладков.

Он призвал жителей заранее позаботиться о доступе к информации и зарегистрироваться в альтернативных сервисах связи, чтобы не потерять канал оперативных уведомлений. Губернатор подчеркнул, что для приграничного региона скорость доведения данных о безопасности имеет принципиальное значение.

Позиция Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о замедлении Telegram, заявил, что подобные меры не вызывают положительных эмоций, однако действующее законодательство подлежит исполнению. При этом он не согласился с тем, что меры в отношении мессенджера могут отразиться на связи российских военных в зоне СВО.

«Я не специалист, эти вопросы нужно адресовать министерству обороны. Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно. Но в любом случае, конечно, об этом должны говорить специалисты», — парировал представитель Кремля.

Песков также отметил, что с представителями Telegram продолжаются контакты, однако раскрывать детали не стал. По его словам, если должной реакции не следует, Роскомнадзор действует «в соответствии с законодательством».

Цифровой контур сжимается?

На фоне споров о судьбе Telegram появились и другие сигналы. Как сообщает Habr, домен мессенджера WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) исчез из записей DNS-серверов Роскомнадзора — так же, как ранее из них пропал youtube.com. В базе Национальной системы доменных имен (НСДИ), созданной в рамках закона о «суверенном Рунете», больше не отображаются whatsapp.com и web.whatsapp.com. При этом технический домен whatsapp.net и короткие ссылки wa.me в системе пока остаются.

Кроме WhatsApp и YouTube из той же инфраструктуры пропали домены Facebook, Instagram, Messenger (владелец всех трех — компания Meta, признанная в России экстремистской и запрещенная), Torproject и других ресурсов. В альтернативных DNS-серверах эти домены по-прежнему присутствуют, однако в контуре НСДИ они не разрешаются.

На практике это означает, что при попытке зайти на такие ресурсы напрямую оборудование провайдера не сможет сопоставить доменное имя с IP-адресом, что приведет к ошибке подключения. Иными словами, без дополнительных инструментов доступа сервис может оказаться полностью недоступным для пользователей.