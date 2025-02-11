12 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

12 февраля свой профессиональный праздник отмечают подразделения полиции по охране общественного порядка и работники брачных агентств. В мире вспоминают вклад Дарвина в науку, а в Китае заканчивают праздновать Новый год. Какие еще события отмечают 12 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 12 февраля

День полиции общественной безопасности

Положение о милиции (сегодня — полиции) общественной безопасности было утверждено указом президента России 12 февраля 1993 года, однако история этих служб насчитывает не одно столетие. Первый указ, закрепивший правовые основы охраны общественного порядка, подписал еще царь Алексей Михайлович в середине XVII века.

Сегодня это подразделение МВД отвечает за все аспекты безопасности граждан, это одна из самых многочисленных полицейских служб. Сотрудники полиции общественной безопасности (к которым, в частности, относятся патрульные ППС и участковые) занимаются охраной общественного порядка, выявляют, предупреждают и пресекают преступления и административные правонарушения.

День подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии

12 февраля отмечают свой профессиональный праздник подразделения государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. В их задачи входит государственный контроль за соблюдением законодательства в области оборота оружия и частной охранной деятельности.

День Дарвина

День Дарвина или, как его еще называют, Международный день науки и гуманизма, приурочен ко дню рождения Чарльза Дарвина. Изначально праздник учредили в США, чтобы признать внушительный вклад ученого, натуралиста и путешественника в науку.

Сегодня День Дарвина неофициально отмечается во многих вузах разных стран мира, в том числе и в России. Так, например, в Новосибирском государственном университете с 11 по 16 февраля 2025 года пройдет Неделя Дарвина — научно-популярный марафон о происхождении всего на свете. Гостей ждут лекции о происхождении Вселенной и жизни на Земле, об эволюции человека и любви, о вирусах и болезнях. Экспертами выступят ученые НГУ и Академгородка.

close Чарльз Дарвин Global Look Press

Международный день брачных агентств

12 февраля свой профессиональный праздник отмечают работники брачных агентств во всем мире. Считается, что первое брачное агентство было создано в 1650 году в Лондоне. Его хозяином был некий Генри Робинсон. Учреждение носило название «Бюро встреч и адресов» и пользовалось большой популярностью.

Дата для Дня брачных агентств выбрана неслучайно, ведь 12 февраля предваряет День всех влюбленных.

Национальные праздники в разных странах

Китай — Праздник фонарей. Он знаменует окончание длинных праздненств в честь китайского Нового года. Его дата привязана к 15-му дню первого месяца по лунному календарю и меняется каждый год. В этот день в китайских городах развешивают фонари разных цветов и форм и устраивают тематические фестивали.

Китайский Новый год — 2025: история и традиции праздника Китайский Новый год — одно из самых ярких и значимых событий в культуре Китая и других стран... 28 января 12:36

Великобритания — День прокладывания тропинок. Необычный праздник придумали в 2014 году: жителей приглашали выйти в этот день на улицу и проложить новые тропинки, чтобы сделать место более удобным для жизни. Сегодня поклонники праздника призывают воспринимать его шире: как возможность раздвинуть границы, узнать новое, отправиться в поход или маленькое путешествие.

Франция — начало карнавала в Ницце. Он считается одним из самых масштабных в мире, наряду с Венецианским и Бразильским. Первое упоминание о нем относится к 1294 году. Сегодня это яркое и красочное действо продолжается две недели перед Великим постом.

Церковные праздники 12 февраля

Трехсвятие (Собор трех святителей)

12 февраля почитают память трех великих святителей и выдающихся отцов церкви — Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста. В XI веке среди священников Константинополя разгорелся спор, кто из святителей наиболее вознесен добродетелями. Вскоре группы в поддержку каждого из святителей начали возникать среди простых жителей столицы, и противостояние захватило весь город.

Чтобы разрешить спор, по преданию, Григорий Богослов, Василий Великий и Иоанн Златоуст явились во сне митрополиту Евхаитскому Иоанну Мавроподу. Сначала по одному, а затем втроем. Они сказали, что находятся рядом с Богом, их не разделяют размолвки, и повелели установить день их памяти в одну дату.

12 февраля Русская православная церковь также чтит память • священномученика Ипполита, епископа Остинского, и с ним мучеников Кенсорина, Савина, мученицы Хрисии девы и прочих 20-ти мучеников;

• блаженной Пелагии Дивеевской (Серебренниковой);

• преподобного Зинона, постника Печерского, в Дальних пещерах;

• преподобного Зинона Каппадокийского, ученика свт. Василия Великого;

• мученика Феофила Нового;

• благоверного Петра, царя Болгарского;

• священномученика Владимира Хрищеновича, пресвитера;

• мученика Стефана Наливайко.



Народные приметы 12 февраля

В этот день на Руси было принято присматриваться к поведению диких животных. По тем или иным повадкам предсказывали погоду. Например, если в сады заглядывали зайцы, можно было сделать вывод о том, что зима уйдет еще не скоро.

О продолжительных холодах свидетельствовал вой волков недалеко от деревень.

А вот мышам жители были рады — если эти зверьки появлялись на снегу, считалось, что не за горами оттепель.

close Igor Klyakhin/Shutterstock/FOTODOM

Если на Трехсвятие луна покраснела — скоро начнется сильный ветер.





Какие исторические события произошли 12 февраля

1429 — во время Столетней войны, в ходе осады Орлеана начинается история Жанны д'Арк.



— во время Столетней войны, в ходе осады Орлеана начинается история Жанны д'Арк. 1461 — в ходе войны Алой и Белой розы армия Ланкастеров одержала победу над армией Йорков.



— в ходе войны Алой и Белой розы армия Ланкастеров одержала победу над армией Йорков. 1554 — в Лондоне обезглавили «королеву на девять дней» Джейн Грей, обвиненную в узурпации власти.



— в Лондоне обезглавили «королеву на девять дней» Джейн Грей, обвиненную в узурпации власти. 1818 — Чили провозгласило свою независимость.



— Чили провозгласило свою независимость. 1864 — торжественно открылся Московский зоопарк.



— торжественно открылся Московский зоопарк. 1865 — Дмитрий Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водою».



1908 — в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара.



— в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара. 1941 — для лечения больного впервые успешно использован антибиотик пенициллин.



— для лечения больного впервые успешно использован антибиотик пенициллин. 1943 — 37-я и 18-я армии, совместно с частью сил 46-й армии Северо-Кавказского фронта, при поддержке партизан освободили Краснодар.



— 37-я и 18-я армии, совместно с частью сил 46-й армии Северо-Кавказского фронта, при поддержке партизан освободили Краснодар. 1961 — Советский Союз запустил в сторону планеты Венера автоматическую межпланетную станцию «Венера-1».

Дни рождения и юбилеи 12 февраля

1828 — родился Джордж Мередит , английский писатель.



— родился , английский писатель. 1877 — родился Луи Рено , французский промышленник, один из основателей компании Renault.



— родился , французский промышленник, один из основателей компании Renault. 1879 — родилась Елена Рерих , философ, писательница, общественный деятель.



— родилась , философ, писательница, общественный деятель. 1881 — родилась Анна Павлова , русская артистка балета, одна из величайших балерин XX века.



— родилась , русская артистка балета, одна из величайших балерин XX века. 1945 — родился Борис Быстров, советский и российский актер кино и дубляжа, диктор, народный артист РФ.

Кто отмечает дни рождения