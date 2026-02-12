Размер шрифта
Эксперты ООН дали оценку действиям властей США в Миннесоте

ООН: действия ICE в Миннесоте можно квалифицировать как внесудебные приговоры
Jose Luis Magana/AP

Действия властей США против протестующих в Миннеаполисе, штат Миннесота, можно квалифицировать как внесудебные приговоры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека.

По мнению экспертов организации, применение силы сотрудниками иммиграционной службы США (ICE) в Миннеаполисе может быть приравнено к грубым нарушениям международного права в области прав человека.

Также в управлении выразили обеспокоенность заявлениями ряда высокопоставленных должностных лиц, которые охарактеризовали пострадавших как «внутренних террористов», а также утверждали, что применение силы было необходимым.

25 января сотрудник ICE выстрелил в медбрата Претти во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. По данным СМИ, во время инцидента мужчина пытался помочь протестующей, которую силовики толкнули на землю.

При этом федеральные власти утверждают, что он был вооружен и планировал напасть на агентов. Теперь протестные акции в городе вспыхнули с новой силой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

