Дебютанты выиграли Олимпиаду, дочь Тутберидзе — 13-я

Фигуристы из сборной Франции Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон заняли первое место в танцах на льду на олимпийском турнире в Милане-2026. Дуэт, который выступает вместе первый сезон, получил за произвольный танец 135,64 балла, а по сумме — 225,82. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Это первый случай в истории фигурного катания, когда пара выиграла Олимпийские игры в свой первый совместный сезон.

Кроме того, Сизерон стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в танцах на льду с разными партнершами. На Олимпиаде в Пекине — 2022 француз победил в паре с Габриэлой Пападакис.

Серебро Олимпийских игр завоевали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, для которых это четвертая совместная Олимпиада. Они получили за произвольный танец 134,67 балла, а по сумме — 224,39.

Бронза досталась канадцам Пайпер Гиллес и Полю Пуарье. Они набрали в произвольном танце 131,56 балла, а по сумме — 217,74.

Дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис, которая вместе с супругом Глебом Смолкиным выступает за сборную Грузии, заняла 13-е место. Этот дуэт набрал 118,87 за произвольный танец и 196,02 — в сумме.

Ранее экс-тренер сборной России выступил против россиян на Олимпиаде.