Закон о снятии депутатской неприкосновенности направили на подпись Зеленскому

Закон о снятии депутатской неприкосновенности подписан спикером Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым и направлен на подпись президенту страны Владимиру Зеленскому, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт парламента.

На электронной странице законопроекта, уточняется, что документ «возвращен с подписью председателя Верховной рады Украины» и «направлен на подпись президенту».

Отмечается, что в случае одобрения, соответствующие изменения в конституцию будут внесены с января 2020 года.

По имеющейся информации, не смотря на большинство положительных голосов, украинская партия «Оппозиционная платформа - за жизнь» планирует на следующей неделе оспорить принятие данного закона в Конституционном суде. По мнению членов партии, он принят с нарушениями.

Ранее Зеленский внес законопроект об импичменте.