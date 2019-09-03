Закон о снятии депутатской неприкосновенности направили на подпись Зеленскому
Закон о снятии депутатской неприкосновенности подписан спикером Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым и направлен на подпись президенту страны Владимиру Зеленскому, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт парламента.
На электронной странице законопроекта, уточняется, что документ «возвращен с подписью председателя Верховной рады Украины» и «направлен на подпись президенту».
Отмечается, что в случае одобрения, соответствующие изменения в конституцию будут внесены с января 2020 года.
По имеющейся информации, не смотря на большинство положительных голосов, украинская партия «Оппозиционная платформа - за жизнь» планирует на следующей неделе оспорить принятие данного закона в Конституционном суде. По мнению членов партии, он принят с нарушениями.