Кандидатом в премьеры Грузии стал глава МВД Гахария

Кандидатом в премьеры Грузии стал глава МВД Георгии Гахария, за отставку которого выступали митингующие в Тбилиси. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.

«На политсовете я представил кандидатуру Георгия Гахария и получил полную поддержку», — заявил Иванишвили.

Известно, что бывший премьер Мамуки Бахтадзе возглавлял правительство с лета 2018 года. В понедельник, 3 сентября, он заявил об отставке.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Грузии рассказал о причине отставки.