Власти Тулуна рассказали, что ждет жителей уцелевших домов

Власти Тулуна планируют расселить уцелевшие во время наводнения частные жилые дома в микрорайоне ЛДК, который не будет восстанавливаться, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Юрия Кариха.

Отмечается, что в округе снесены все дома, а на возвышенности осталось 18 домов, непригодных для жизни из-за сырости и плесени. Жители обеспокоились этим вопросом, однако власти объяснили свою позицию по этому поводу.

«В том районе действительно есть уцелевшие дома. В следующем году мы планируем их расселить», - сказал Карих.

Отмечается, что до разрешения вопроса, власти будут обслуживать микрорайон.

Ранее Путин назвал некомпетентной работу мэра Тулуна.