Бывший украинский президент Петр Порошенко нашел новую работу в Верховной раде Украины. Об этом сообщает «Интерфакс Украина» со ссылкой на сайт парламента.

Согласно данным, теперь Порошенко специалист по интеграции страны с ЕС. Его должность называется — член парламентского комитета по вопросам интеграции с Евросоюзом.

Также отмечается, что его коллегами по комитету стали бывшая вице-премьер старны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко.

Кроме того, на сайте указывается, что глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Ранее сообщалось, что «Порошенко готовит переворот».