Депутат ответил президенту Эстонии по поводу недавно окончившейся войны

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин ответил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд по поводу недавно окончившейся войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого глава эстонского государства заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад, после того, как войска России в 1994 году покинули территорию республики.

По словам депутата, для Эстонии война не могла закончиться, поскольку для нее она и не начиналась.

«Война начинается для того народа и того государства, которые воюют за свою независимость», — отметил Шерин.

В связи с этим, подчеркнул депутат, заявление Кальюлайд выглядит неуместным.

Ранее президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса России в ПАСЕ.