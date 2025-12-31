Размер шрифта
В США арестовали учительницу за съемку порно с пятилетним ребенком

People: учительнице из США грозит пожизненное за съемку детского порно
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В американском штате Техас арестовали 30-летнюю учительницу Мэдисон Джонс и ее 37-летнего сожителя Закэри Дондлингера по обвинению в съемке и распространении детской порнографии. Об этом сообщает журнал People.

«Джонс была задержана после того, как 17 декабря патрульные полицейские департамента Мидлотиана были направлены на расследование сообщения о возможном насилии в отношении ребенка», — пишут журналисты.

Как отмечается, подруга Джонс позвонила в полицию и заявила, что учитель рассказала ей, что записала на видео, как совершает незаконные действия с 5-летним ребенком, а затем отправила видео своему сожителю Дондлингеру. Во время допроса учительница призналась, что снимала на видео откровенные сцены с пятилетним ребенком и отправляла эти материалы своему 37-летнему сожителю.

При обыске телефона учительницы была обнаружена крупная коллекция детской порнографии — более 500 файлов. Впоследствии Джонс и ее сожитель были задержаны. В настоящее время, согласно предъявленным обвинениям, им обоим грозит пожизненное заключение.

Ранее в РФ полиция поймала мигранта, который снимал детское порно в Прибалтике.

