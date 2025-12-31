Размер шрифта
Начальник Генштаба ВС РФ проинспектировал группировку войск «Север»

Герасимов отметил успехи группировки «Север» при создании полосы безопасности
Сергей Гунеев/РИА Новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки российских войск «Север». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны страны.

В ведомстве рассказали, что Герасимов посетил пункт управления группировки «Север». В ходе работы он заслушал доклады командующего группировкой Евгения Никифорова по текущей обстановке на фронте. Также с отчетами выступили командиры соединений и другие должностные лица, они доложили начальнику Генштаба о результатах боевой работы.

«Подводя итоги, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки войск «Север» в создании полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины», — говорится в заявлении.

Кроме того, Герасимов вручил государственные награды военным группировки «Север», проявившим себя в ходе спецоперации. Он выразил бойцам благодарность за проявленные героизм и мужество, а также поздравил всех с Новым годом.

29 декабря начальник Генштаба ВС РФ сообщил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие с начала 2025 года взяли под контроль 334 населенных пункта. Всего за данный промежуток времени под контроль подразделений ВС РФ перешло 6 460 квадратных километров территории, уточнил Герасимов.

Ранее Медведев заявил, что российские войска продолжают громить Вооруженные силы Украины.

