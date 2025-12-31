Начальник Генштаба ВС РФ проинспектировал группировку войск «Север»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки российских войск «Север». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны страны.

В ведомстве рассказали, что Герасимов посетил пункт управления группировки «Север». В ходе работы он заслушал доклады командующего группировкой Евгения Никифорова по текущей обстановке на фронте. Также с отчетами выступили командиры соединений и другие должностные лица, они доложили начальнику Генштаба о результатах боевой работы.

«Подводя итоги, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки войск «Север» в создании полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины», — говорится в заявлении.

Кроме того, Герасимов вручил государственные награды военным группировки «Север», проявившим себя в ходе спецоперации. Он выразил бойцам благодарность за проявленные героизм и мужество, а также поздравил всех с Новым годом.

29 декабря начальник Генштаба ВС РФ сообщил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие с начала 2025 года взяли под контроль 334 населенных пункта. Всего за данный промежуток времени под контроль подразделений ВС РФ перешло 6 460 квадратных километров территории, уточнил Герасимов.

Ранее Медведев заявил, что российские войска продолжают громить Вооруженные силы Украины.