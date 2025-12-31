Мерц пообещал Германии прорыв в новом году

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в новогоднем обращении заявил, что предстоящий год может стать моментом прорыва и для Германии, и для Европы в целом. Его слова передает Tageschau.

«Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не мяч для игр в руках великих держав», — заявил Мерц.

По словам канцлера, 2026 станет годом, в котором Германия и Европа начнут десятилетия свободы, мира и процветания.

«Для этого мы должны верить в себя, в свою смелость и деятельность. Давайте не будем слушать паникеров и пессимистов», — подчеркнул Мерц.

Мерц также прокомментировал конфликт на Украине, отношения Германии и России, а также усложнившиеся отношения ФРГ с США. Канцлер заявил, что ему известно о беспокойстве многих граждан ФРГ по поводу мира в условиях неопределенности в текущей ситуации. «Я вам говорю: мы заботимся о своей безопасности. Мы живем в безопасной стране», — сказал он. В то же время Мерц добавил, что для обеспечения сохранения этого положения стране необходимо улучшить возможности сдерживания.

Ранее Мерц потребовал от России честности и прозрачности в переговорах по Украине.