Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Мерц пообещал Германии прорыв в новом году

Мерц: Германия не мяч для игр в руках великих держав
Yves Herman/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в новогоднем обращении заявил, что предстоящий год может стать моментом прорыва и для Германии, и для Европы в целом. Его слова передает Tageschau.

«Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не мяч для игр в руках великих держав», — заявил Мерц.

По словам канцлера, 2026 станет годом, в котором Германия и Европа начнут десятилетия свободы, мира и процветания.

«Для этого мы должны верить в себя, в свою смелость и деятельность. Давайте не будем слушать паникеров и пессимистов», — подчеркнул Мерц.

Мерц также прокомментировал конфликт на Украине, отношения Германии и России, а также усложнившиеся отношения ФРГ с США. Канцлер заявил, что ему известно о беспокойстве многих граждан ФРГ по поводу мира в условиях неопределенности в текущей ситуации. «Я вам говорю: мы заботимся о своей безопасности. Мы живем в безопасной стране», — сказал он. В то же время Мерц добавил, что для обеспечения сохранения этого положения стране необходимо улучшить возможности сдерживания.

Ранее Мерц потребовал от России честности и прозрачности в переговорах по Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27539677_rnd_7",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+