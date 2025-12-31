Размер шрифта
Новости. Общество

На станции «Восток» назвали самый холодный день уходящего года

РИА Новости: самым холодным днем в 2025 году на станции «Восток» стало 9 июля
Maxim Shemetov/Reuters

Согласно данным антарктической станции «Восток», самым холодным днем уходящего 2025 года стало 9 июля, температура опускалась до -81,3°C. Об этом РИА Новости рассказали в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

«Минимальная температура на антарктической станции «Восток» зафиксирована 9 июля. В этот день столбик термометра опустился до -81,3°C», — отметили в ААНИИ.

В институте добавили, что абсолютный рекорд на станции зарегистрировали 23 июля 1983 года — температура приземного воздуха тогда составила -89,2°C, вследствие чего «Восток» стал считаться Полюсом холода Земли.

До этого сообщалось, что ночь на 24 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы. По данным синоптиков, к 00:00 температура на главной столичной метеостанции на ВДНХ опустилась до отметки в -15,7°C. Это самый низкий показатель с 1 декабря.

Синоптик Татьяна Позднякова предупреждала, что в Москве со вторника, 23 декабря, начнется заметное похолодание, температура воздуха в столице опустится до -13°С, в области — до -15°С.

Ранее синоптики пообещали снег и холод в новогоднюю ночь в Москве.

