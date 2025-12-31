Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Милонов назвал шампанское недостатком Нового года

Милонов: шампанское является недостатком Нового года, а не его символом
Владимир Трефилов/РИА Новости

Шампанское является не символом Нового года, а его недостатком, которым россияне омрачают этот праздник. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия»).

«Взрослые должны понимать, что шампанское — это не символ праздника, это недостаток, которым они омрачают свой праздник», — сказал он, отметив, что этот недостаток уже плотно вошел в жизнь россиян.

По словам депутата, употребление этого напитка или отказ от него является выбором взрослых, однако угощать алкоголем детей или предлагать им детское шампанское — «абсолютно мерзкая традиция».

Милонов подчеркнул, что таким образом снижается их толерантность к здоровому образу жизни, поскольку детям кажется, что, повзрослев, они тоже смогут пить алкоголь. Он отметил, что выросшим в такой культуре детям будет безразлично, что пить: дорогое шампанское или дешевое пиво.

Кроме того, Милонов призвал создать телепередачу, посвященную вреду шампанского с участием наркологов, психологов и психиатров.

В новогоднюю ночь высок риск отравления неправильными комбинациями алкогольных и безалкогольных напитков. О том, как правильно пить в новогоднюю ночь, чтобы 1 января не проснуться с ужасной головной болью, «Газете.Ru» подробно рассказали наркологи и гастроэнтерологи.

Ранее нарколог заявил, что отказ от спиртного в Новый год поможет избежать головной боли.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27540091_rnd_0",
    "video_id": "record::3fedb391-7e95-48ea-a37c-7137ea9779c8"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+