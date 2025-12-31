Украинские военнослужащие регулярно обстреливают населенные пункты в Сумской области, перешедшие под контроль Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«По населенным пунктам Сумской области, освобожденным бойцами «Севера», противник регулярно применяет РСЗО (реактивные системы залпового огня — «Газета.Ru»), в том числе «Вампир» и «Град», — рассказал источник агентства.

Он подчеркнул, что формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносят удары по населенным пунктам, хотя в них остаются не эвакуированные мирные жители.

31 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки российских войск «Север». Во время работы на пункте управления он обратил внимание, что военнослужащие продолжают создавать полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях Украины. Всего бойцы «Севера» взяли под контроль 32 населенных пункта в данных регионах. Из них 18 населенных пунктов находятся в Сумской области, 14 — в Харьковской области.

Ранее военкоры сообщили о наступлении ВС РФ широким фронтом в Сумской области.