Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В силовых структурах обвинили ВСУ в ударах по населенным пунктам Сумской области

ТАСС: ВСУ из «Градов» бьют по освобожденным населенным пунктам Сумской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские военнослужащие регулярно обстреливают населенные пункты в Сумской области, перешедшие под контроль Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«По населенным пунктам Сумской области, освобожденным бойцами «Севера», противник регулярно применяет РСЗО (реактивные системы залпового огня — «Газета.Ru»), в том числе «Вампир» и «Град», — рассказал источник агентства.

Он подчеркнул, что формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносят удары по населенным пунктам, хотя в них остаются не эвакуированные мирные жители.

31 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки российских войск «Север». Во время работы на пункте управления он обратил внимание, что военнослужащие продолжают создавать полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях Украины. Всего бойцы «Севера» взяли под контроль 32 населенных пункта в данных регионах. Из них 18 населенных пунктов находятся в Сумской области, 14 — в Харьковской области.

Ранее военкоры сообщили о наступлении ВС РФ широким фронтом в Сумской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27540085_rnd_5",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+