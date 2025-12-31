Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

ВС РФ взяли более 30 населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях

Группировка «Север» взяла 32 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль 32 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

Он отметил, что военнослужащие по приказу президента страны и верховного главнокомандующего Владимира Путина продолжают создавать полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

«Всего взято под контроль около 950 квадратных километров [территории] и освобождены 32 населенных пункта», — подчеркнул Герасимов.

Он уточнил, что в Сумской области под контроль ВС РФ перешли 18 населенных пунктов. Еще 14 населенных пунктов были освобождены в Харьковской области.

31 декабря начальник Генштаба российских войск проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки «Север». В ходе работы на пункте управления он заслушал доклады командующего группировкой Евгения Никифорова, а также командиров соединения и иных должностных лиц. Герасимов обратил внимание, что бойцы «Севера» добились определенных успехов при создании полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.

Ранее появилось видео массового уничтожения пехоты украинских войск в Харьковской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27540043_rnd_7",
    "video_id": "record::c8206fe0-16bf-4a47-85ca-250b2d850274"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+