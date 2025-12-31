Группировка «Север» взяла 32 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях

Подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль 32 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

Он отметил, что военнослужащие по приказу президента страны и верховного главнокомандующего Владимира Путина продолжают создавать полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

«Всего взято под контроль около 950 квадратных километров [территории] и освобождены 32 населенных пункта», — подчеркнул Герасимов.

Он уточнил, что в Сумской области под контроль ВС РФ перешли 18 населенных пунктов. Еще 14 населенных пунктов были освобождены в Харьковской области.

31 декабря начальник Генштаба российских войск проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки «Север». В ходе работы на пункте управления он заслушал доклады командующего группировкой Евгения Никифорова, а также командиров соединения и иных должностных лиц. Герасимов обратил внимание, что бойцы «Севера» добились определенных успехов при создании полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.

Ранее появилось видео массового уничтожения пехоты украинских войск в Харьковской области.