В Общественной палате напомнили о штрафах за фейерверки

В Общественной палате рассказали об ограничениях на запуск пиротехники

Запуск фейерверков и петард в ночное время в РФ запрещен, однако некоторые регионы разрешают использовать пиротехнику в новогоднюю ночь. Об этом рассказал ТАСС член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По его словам, конкретные часы суток, которые относятся к ночному времени, определяются региональным законодательством. Однако некоторые регионы разрешают запуск фейерверков в новогоднюю ночь, добавил собеседник агентства.

Так, использование пиротехники разрешено в течение 3-х часов, с 23:00 ночи 31 декабря до 02:00 ночи 1 января. Вместе с тем, в приграничных районах — Курской, Белгородской и других областях — действует запрет на салюты и петарды.

Машаров подчеркнул, что при запуске фейерверков, использовании петард и другой пиротехники нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Штраф за нарушение требований пожарной безопасности для физических лиц составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, добавил он.

До этого в Московской области двое детей пострадали из-за взрыва петард. В первом случае малолетний получил тяжелые травмы лица и глаз, его госпитализировали. Во втором — девочке разорвало барабанную перепонку, малолетнюю доставили в больницу.

Ранее петарда взорвалась в руках у школьника в Саратовской области.