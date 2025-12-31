Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Общественной палате напомнили о штрафах за фейерверки

В Общественной палате рассказали об ограничениях на запуск пиротехники
InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

Запуск фейерверков и петард в ночное время в РФ запрещен, однако некоторые регионы разрешают использовать пиротехнику в новогоднюю ночь. Об этом рассказал ТАСС член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По его словам, конкретные часы суток, которые относятся к ночному времени, определяются региональным законодательством. Однако некоторые регионы разрешают запуск фейерверков в новогоднюю ночь, добавил собеседник агентства.

Так, использование пиротехники разрешено в течение 3-х часов, с 23:00 ночи 31 декабря до 02:00 ночи 1 января. Вместе с тем, в приграничных районах — Курской, Белгородской и других областях — действует запрет на салюты и петарды.

Машаров подчеркнул, что при запуске фейерверков, использовании петард и другой пиротехники нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Штраф за нарушение требований пожарной безопасности для физических лиц составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, добавил он.

До этого в Московской области двое детей пострадали из-за взрыва петард. В первом случае малолетний получил тяжелые травмы лица и глаз, его госпитализировали. Во втором — девочке разорвало барабанную перепонку, малолетнюю доставили в больницу.

Ранее петарда взорвалась в руках у школьника в Саратовской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27539989_rnd_5",
    "video_id": "record::45819eb7-fd4c-49d0-b551-9f6e57d861a0"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+