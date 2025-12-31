Российские бизнесмены рассказали, готовы ли вернуться в найм

Более трети (38%) опрошенных российских бизнесменов заявили, что не готовы рассматривать найм ни при каких условиях: доход важен, но свобода важнее. Еще 20% готовы полностью сменить статус и вернуться к найму, но лишь если им предложат фиксированный оклад выше текущего дохода от бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой для автоматизации отношений с самозанятыми Консоль (есть у «Газеты.Ru»).

42% готовы вернуться в найм только при условии совмещения с собственным делом, чтобы не отказываться от независимости полностью.

Исследование показало, что предпринимательский путь для большинства респондентов связан с отказом от найма уже на старте. 67% участников опроса сообщили, что полностью ушли из найма сразу после запуска своего дела. Еще 11% отметили, что совмещали работу и бизнес только на начальном этапе, а затем тоже выбрали самостоятельность. Примерно четверть (22%) никогда не работали по найму и пришли в предпринимательство напрямую.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. предпринимателей.

Ранее стало известно, сколько компаний выплатят новогодние премии.