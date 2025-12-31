Эксперты назвали сроки массового применения микроРНК-препаратов в борьбе с раком

Эксперт Удут: микроРНК-препараты начнут массово применять в ближайшие пять лет

Массовое применение микроРНК-препаратов для лечения онкологических, воспалительных и иммунологических заболеваний возможно в ближайшие пять лет. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).

По словам доктора медицинских наук, заведующей центральной научно-исследовательской лабораторией СибГМУ Елены Удут, если проанализировать текущие разработки и клинические исследования, то «можно выделить несколько ключевых направлений, которые с большой долей вероятности получат широкое применение в ближайшие пять лет».

«Во-первых, это онкологические заболевания. Активность исследований и инвестиций в терапевтические микроРНК для онкологии достигли максимальных значений, позиционируя эту область как приоритетную для появления первых коммерчески успешных продуктов», — сказала эксперт.

По ее словам, перспективным направлением в этой области можно назвать терапию воспалительных и иммунологических заболеваний. Удут отметила, что в дерматологии, к примеру уже активно используют кремы и гели с противовоспалительным эффектом на основе микроРНК.

МикроРНК-препараты в онкологии применяются, чтобы решить три задачи — подавить рост опухоли, блокировать метастазирование и преодолеть устойчивость рака к классической химиотерапии.

Ранее названы пять главных прорывов в лечении рака в России в 2025 году.