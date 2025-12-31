В России заметили тенденцию к отказу от англицизмов в речи

Жители России начали отказываться от использования англицизмов в речи. Об этом в ходе интервью для РИА Новости рассказал ректор Института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев.

По его словам, в настоящее время в русскоязычном пространстве наблюдается тенденция к более осознанному применению лексики. В частности, люди сознательно работают над заменой распространенных англицизмов на русскоязычные аналоги в публичной коммуникации. Речь идет о материалах в СМИ, образовательных ресурсах и официальных выступлениях.

«Из текстов практически исчезли коучи, батлы, ивенты, сейлы и арты. Вместо них можно найти привычные тренер, соревнование, мероприятие, распродажа, искусство», — отметил Гусев.

Ректор института обратил внимание, что спикеров на тех или иных конференциях и мероприятиях начали представлять как выступающих или докладчиков. Модераторы и воркшопы стали ведущими и мастерскими соответственно.

Но, как сказал специалист, англицизмы без точных или кратких русскоязычных аналогов продолжают активно использоваться в речи. Одно из таких слов — мессенджер, который стал универсальным обозначением соответствующих сервисов.

Ранее англицизмы, канцеляризмы и IT-лексику назвали главными раздражителями в рабочей переписке.