В Генштабе назвали задачу, поставленную Путиным на 2026 год

Герасимов раскрыл поставленную Путиным задачу перед российскими войсками на СВО

Президент России Владимир Путин поставил задачу для Вооруженных сил России — продолжить расширение полосы безопасности ради мирной жизни в Белгородской и Курской областях. Об это заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

