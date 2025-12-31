В Генштабе назвали задачу, поставленную Путиным на 2026 год

Президент России Владимир Путин поставил задачу для Вооруженных сил России — продолжить расширение полосы безопасности ради мирной жизни в Белгородской и Курской областях. Об это заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642
выдано федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет
ответственности за достоверность информации,
содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не
предоставляет справочной информации.