Украина не сможет пережить 2026 год, поскольку механизмы поддержки Киева со стороны Запада больше не функционируют. Об этом на странице канала Going Underground в социальной сети X заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он отметил, что удивился, если бы Украина продержалась еще год. Сейчас она находится в критическом положении. Поэтому любой сценарий поддержки Киева западными странами сейчас просто не будет работать.

Миршаймер подчеркнул, что единственной причиной продолжающегося конфликта с Россией является отрыв элит Запада от реальности, которые продолжают верить в чудо. По его словам, даже гипотетические шансы на победу Украины над Россией практически исчезли.

19 ноября Миршаймер заявил, что страны Запада создадут России новые проблемы после ее победы в конфликте с Украиной.

До этого политолог Алекс Крайнер заявил, что ситуация на фронте подтолкнула Запад к осознанию невозможности победы над Россией, поражение Украины вернет ее в сферу влияния Москвы и принесет облегчение гражданам республики. Он заявил о приближающемся разгроме «проекта Украина» и предрек скорое завершение конфликта, что является хорошей новостью для населения страны.

