Зеленский заверил, что не будет стоять перед Трампом с протянутой рукой

Украинский президент Владимир Зеленский поделился ожиданиями от встречи с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что во время переговоров с американской стороной предложит делать инвестиции в Украину. Об этом передает телеканал «1+1».

Зеленский считает, что Украине необходимы более «дешевые деньги» и инвестиции.

При этом он отмечает, что украинская сторона не будет стоять с протянутой рукой.

Зеленский подчеркивает, что США является стратегическим партнером Украины в таких областях, как экономика, энергетика, безопасность энергетического сектора, оборонно-промышленны комплекс.

«Мы готовы говорить с Америкой о бизнесе между странами», — отметил Зеленский.