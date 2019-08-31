Глава МИД Южной Осетии назвал цель действий Грузии на границе

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что Грузия стремится обострить ситуацию на границе с целью получить контроль над полезными ископаемыми. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в этом регионе находятся запасы таких ископаемых, как мрамор, нефрит, а также залежи глины и ценных пород дерева.

Министр отметил, что именно по этой причине власти Грузии и хотят получить контроль над этими землями.

Он добавил, что после этого Грузия передаст эти территории в разработку иностранным инвесторам.

Ранее МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии.

До этого сотрудники грузинской полиции установили блокпост на территории республики. В ответ на это юго-осетинские силовики провели рейд бронетехники. Кроме того, власти Южной Осетии потребовали от Грузии убрать пост полиции, иначе они предпримут соответствующие действия.