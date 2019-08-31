Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что государства Прибалтики никогда не входили в состав СССР, а были им «оккупированы». Об этом он сообщил в твиттере.

До этого на странице российского МИДа появился пост о независимости балтийских республик. В тексте говорилось о том, что после приобретения странами Балтии независимости в начале 1990-х годов они так и не смогли стать современными и демократическими правовыми государствами.

Латвийский министр остро отреагировал на данный пост, отметив, что балтийских советских республик никогда не существовало.

«Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость», — уточнил Ринкевичс.

Он добавил, что на настоящий момент страны Балтики как раз являются независимыми и правовыми государствами.

Министр заключил, что российский МИД только «лжет».

Ранее посольство России раскритиковало Латвию за блокировку российского телеканала.