Зеленский будет приглашен Путиным на празднование Дня Победы в Москву

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков направит приглашение на празднование 75-летия Победы лидеру Украины Владимиру Зеленскому, сообщает РИА «Новости».

«Президенту Украины будет направляться», – заявил он.

Он добавил, что лидеры 17 стран уже подтвердили свое участие в праздновании. В Москву приедут первые лица Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии, а также «многие из стран СНГ».

По его словам, в 2020 году готовится действительно крупное международное событие.

Уточняется, что также были приглашены президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина и приедет в Россию в мае следующего года для участия в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне.