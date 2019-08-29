Жена Макрона поблагодарила бразильцев, поддержавших ее после оскорблений Болсонару
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Первая леди Франции Брижит Макрон выразила слова благодарности бразильцам, которые поддержали ее на просторах соцсетей после оскорбительного комментария президента Бразилии Жаира Болсонару, поступившего в ее адрес. Об этом информирует издание Voix du Nord.
Как отмечается, Макрон поблагодарила бразильцев на португальском языке.
Сообщается, что она сказала: muito obrigado.
В переводе на русский язык эти слова означают большое спасибо.