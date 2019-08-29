Жена Макрона поблагодарила бразильцев, поддержавших ее после оскорблений Болсонару

Первая леди Франции Брижит Макрон выразила слова благодарности бразильцам, которые поддержали ее на просторах соцсетей после оскорбительного комментария президента Бразилии Жаира Болсонару, поступившего в ее адрес. Об этом информирует издание Voix du Nord.

Как отмечается, Макрон поблагодарила бразильцев на португальском языке.

Сообщается, что она сказала: muito obrigado.

В переводе на русский язык эти слова означают большое спасибо.