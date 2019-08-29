Порошенко считает новую должность Шуфрича издевательством

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что избрание представителя «Оппозиционной платформы - За жизнь» Нестора Шуфрича лидером комитета Верховной рады по свободе слова — не что иное, как издевательство над журналистикой и свободой слова. Об этом сообщают украинские СМИ.

Порошенко отметил, что фракция «Европейской солидарности», главой которой он является, потребует у фракции «Слуга народа» замены кандидатуры Шуфрича.

Как заявил экс-лидер Украины, в ином случае его фракция не будет принимать участие в голосовании за назначение глав парламентских комитетов.

Ранее сообщалось, что новоизбранные депутаты Рады принесли присягу.