Премьер Литвы сообщил, что у него рак

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что врачи обнаружили у него лимфому, передает «Интерфакс».

Он добавил, что болезнь находится на первой стадии, и он рассчитывает ее победить.

Сквернялис рассказал, что циклы лечения назначены на сентябрь и октябрь.

«Она не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия. Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно», — сказал он.

Сквернялис рассказал, что болезнь диагностировали после проверки здоровья в мае 2019 года, после президентских выборов.