Песков прокомментировал информацию об обмене заключенными с Украиной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал информацию о дате обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого говорилось, что обмен удерживаемыми между двумя странами назначен на 28-29 августа. Однако позже появилась информация, что дату обмена перенесли.

По словам пресс-секретаря, в Кремле ничего неизвестно о начале или переносе начала обмена заключенными.

Он подчеркнул, что в правительстве не говорили, что сегодня что-то планируется.

В связи с этим он отметил, что не знает, откуда взялась эта информация.