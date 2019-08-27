Американский сенатор сообщил об отказе в выдаче российской визы

Американский сенатор и член Республиканской партии Рон Джонсон заявил, что российское посольство не выдало ему визу, передает РИА «Новости».

Политик должен был посетить Россию в составе делегации конгресса для проведения консультации с российскими чиновниками, организациями гражданского общества и американскими бизнесменами.

По словам Джонсона, эта ситуация оскорбительна. Он добавил, что он продолжит отвечать «на агрессию России».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские и американские дипломаты в равной мере страдают из-за «визовой войны», развязанной США.