Американский сенатор сообщил об отказе в выдаче российской визы
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Американский сенатор и член Республиканской партии Рон Джонсон заявил, что российское посольство не выдало ему визу, передает РИА «Новости».
Политик должен был посетить Россию в составе делегации конгресса для проведения консультации с российскими чиновниками, организациями гражданского общества и американскими бизнесменами.
По словам Джонсона, эта ситуация оскорбительна. Он добавил, что он продолжит отвечать «на агрессию России».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские и американские дипломаты в равной мере страдают из-за «визовой войны», развязанной США.