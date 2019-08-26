Вступил в силу второй пакет санкций США против России по «делу Скрипалей»

Второй пакет санкций США против России, которые были введены из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Вашингтоне заявляют, что санкции были введены на основании того, что российская сторона якобы не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия, предписанных законом.

Отмечается, что ограничения коснутся экспорта продукции двойного назначение, которая может быть применена для создания химического и биологического оружия.

Кроме того, санкции будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов РФ Всемирным банком и МВФ.

Банкам США нельзя будет участвовать в первичном размещении суверенного долга России, номинированного не государственной валютой, а также выдавать кредиты российскому правительству не в рублях.

Также второй пакет ограничений содержит возможность понижения уровня двусторонних дипломатических отношений и рестрикции против банковского сектора РФ.

С 27 августа прошлого года против России действует первый санкционный пакет, он включает в себя ряд запретов: на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного (военного и гражданского) назначения.