Меланья Трамп поцеловала премьера Канады

Супруга Дональда Трампа Меланья и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поцеловали друг друга два раза в щеку при встрече после того, как поцелуями обменялись американский президент и жена французского лидера Брижит Макрон, передает РИА «Новости».

24 лидера стран и международных организаций собрались во французском Биаррице на фоне океана и маяка для того, чтобы сделать «семейную фотографию» в конце второго дня саммита G7.

Вскоре к ним присоединились супруги. Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп предложили своим женам стать рядом. Брижит Макрон встала между своим мужем и президентом США. После чего Брижит Макрон и Дональд Трамп обменялись приветственными поцелуями.

Затем канадский премьер Трюдо и жена американского президента Меланья, которая стояла между ним и своим супругом, так же быстро поцеловали друг друга в щеку.

Через несколько секунд после этого Дональд Трамп взял свою жену за руку.