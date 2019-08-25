Песков оценил степень проработки нового саммита «нормандской четверки»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина рассказал возможности проведения нового саммита «нормандской четверки», куда входит Франция, Германия, Россия и Украина. Об этом сообщает ТАСС.

Песков информирует, что возможность проведения такого саммита прорабатывается.

При этом, по словам пресс-секретаря Путина, перед этим необходимо сделать достаточно большую «домашнюю работу».

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате».