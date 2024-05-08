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Названы самые музыкальные города-миллионники в России

В России количество караоке-баров выросло на 18% за последние пять лет

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Unsplash

В России вырос интерес к караоке-барам, показало исследование ​​2ГИС, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Так, за первые четыре месяца 2024 года пользователи искали такие заведения на 24% чаще, чем за тот же период годом ранее. Аналитики также рассчитали обеспеченность миллионников караоке-барами и определили самые музыкальные миллионники — ими стали Уфа, Краснодар и Челябинск.
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​​В основе рейтинга — критерий обеспеченности городов караоке-барами: количество баров на 100 тысяч жителей. Дополнительно учитывалось изменение количества таких заведений в городах за последние пять лет — с весны 2019 года.
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​​В среднем на 100 тысяч жителей в 16 крупнейших городах страны приходится по три караоке-бара. Лучше всего для любителей петь с друзьями в микрофон подходят Уфа и Краснодар — в них самая высокая обеспеченность профильными заведениями: по пять караоке-клубов на 100 тыс. жителей. В тройку лидеров также вошел Челябинск — в нем такая же обеспеченность караоке-барами, как в Нижнем Новгороде и Казани, но более заметный прирост количества таких мест за последние пять лет.

​​За пять лет, с весны 2019 года, количество караоке-баров в России выросло на 18%. Самый заметный рост показали Самара (количество заведений увеличилось в два раза), Красноярск (82%) и Новосибирск (59%). В Перми, Казани и Волгограде, в отличии от остальных миллионников, количество заведений с караоке наоборот уменьшилось. По абсолютному количеству караоке-баров ожидаемо лидируют Москва и Санкт-Петербург, за счет активного открытия подобных заведений в тройку по этому показателю вошла Уфа.

Ранее россияне рассказали, где больше всего любят петь.

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