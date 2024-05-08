Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на следующую неделю

Аналитик Трифонов: доллар будет стоить 91 рубль на будущей неделе

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

На следующей неделе курс доллара составит 91– 93 рубля, евро — 98-100 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

«У нас есть сдержанный оптимизм относительно следующей недели. На этой неделе будут объявлены валютные интервенции Минфина в мае — мы ожидаем, что на фоне снижения мировых цен на нефть Минфин сократит покупки валюты для резервного фонда. Это позволит рублю закрепиться в вышеуказанных диапазонах», — сказал аналитик.

На закрытии торгов Мосбиржи 7 мая курс доллара составил 91,11 рубля, евро – 98,35 рубля. С утра 8 мая американская валюта стоит 91,41 рубля, европейская — 98,22 рубля.

На торгах Мосбиржи 6 мая курсы доллара, евро и юаня обновили локальные минимумы. Доллар установил минимум с 12 марта ниже 91 рубля, евро впервые с конца апреля достиг 98,2 рубля, юань немного не дошел до 12,6 рубля. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин объяснил укрепление рубля в том числе увеличением в 10 раз продаж иностранной валюты ЦБ в мае.

С 2022 года доллар подорожал к рублю примерно на 13%, а евро – на 7%.

Ранее стало известно, как курс доллара влияет на повседневную жизнь россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами