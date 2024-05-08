Аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на следующую неделю

На следующей неделе курс доллара составит 91– 93 рубля, евро — 98-100 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

«У нас есть сдержанный оптимизм относительно следующей недели. На этой неделе будут объявлены валютные интервенции Минфина в мае — мы ожидаем, что на фоне снижения мировых цен на нефть Минфин сократит покупки валюты для резервного фонда. Это позволит рублю закрепиться в вышеуказанных диапазонах», — сказал аналитик.

На закрытии торгов Мосбиржи 7 мая курс доллара составил 91,11 рубля, евро – 98,35 рубля. С утра 8 мая американская валюта стоит 91,41 рубля, европейская — 98,22 рубля.

На торгах Мосбиржи 6 мая курсы доллара, евро и юаня обновили локальные минимумы. Доллар установил минимум с 12 марта ниже 91 рубля, евро впервые с конца апреля достиг 98,2 рубля, юань немного не дошел до 12,6 рубля. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин объяснил укрепление рубля в том числе увеличением в 10 раз продаж иностранной валюты ЦБ в мае.

С 2022 года доллар подорожал к рублю примерно на 13%, а евро – на 7%.

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