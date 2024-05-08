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Названы причины меньшего начисления пенсии

Россиянам сообщили, что меньшая пенсия может быть из-за неучтенного в СФР стажа

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Павел Лисицын/РИА Новости

Гражданину России может быть начислена меньшая пенсия из-за недостаточного учета трудового стажа в Социальном фонде, а также работы без официального трудоустройства с отсутствием начисления страховых взносов. Об этом сообщила РИА Новости старший преподаватель факультета экономики и права РАНХиГС Марины Солодовниковой.

Эксперт отметила, что ошибки в начислении пенсий являются редким случаем, но все же возможны. Например, может возникнуть ситуация, когда не весь трудовой стаж учтен. Для проверки информации важно обратиться к Социальному фонду через портал «Госуслуги», чтобы убедиться, что все периоды работы учтены.

Если обнаружена ошибка, необходимо записаться на прием в отделение фонда и предоставить документы, подтверждающие неучтенный стаж, например, трудовые договоры. Солодовникова подчеркнула, что для тех, кто надеется на более высокую пенсию, важно иметь официальное трудоустройство и регулярные страховые взносы от работодателя.

Эксперт также отметила случаи, когда работники трудились у частных предпринимателей, не уплачивавших за них страховые взносы, или когда зарплата была значительно выше, чем оформленная в документах. В таких ситуациях работники могут лишиться возможности на перерасчет и повышенную пенсию.

Солодовникова также подчеркнула важность накопительных пенсий, отметив, что многие люди не осведомлены о своих правах на них. Она призвала следить за своим состоянием через индивидуальный лицевой счет и обращаться за консультациями. Накопительная часть пенсии назначается раньше страховой: мужчины могут получать ее с 60 лет, а женщины - с 55 лет.

Ранее в Госдуме анонсировали повышение пенсий военным.

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