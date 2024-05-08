Стало известно, на сколько вырос чек за коммуналку в 2024 году

В январе-марте россияне платили в среднем 4 242 рубля в месяц за коммунальные услуги против 4 140 рублей в октябре-декабре 2023-го. То есть средний чек за ЖКУ за квартал вырос на 102 рубля. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт» на основе анализа операций клиентов (есть у «Газеты.Ru»).

В первом квартале 2023 года средний чек за ЖКУ был на уровне 4 165 рублей (+77 рублей в 2024 году). В Москве в первом квартале этого года россияне платили за коммуналку 4 382 рубля, а в Санкт-Петербурге – 3 877 рублей.

Отдельно аналитики банка выяснили, в каких городах было отмечено самое заметное снижение средней суммы платежа за ЖКУ год к году. В тройку лидеров вошли Краснодар, Волгоград и Ижевск.

В Краснодаре средний чек снизился на 884 рубля в 2024 году, до 3 463 рубля. В Волгограде – на 459 рублей, до 2 248 рублей. В Ижевске средняя сумма платежа уменьшилась на 569 рублей, до 3 109 рубля.

«Во многих российских регионах каждая коммунальная услуга часто оплачивается по отдельной квитанции от поставщика, а не в рамках единого платежного документа. Интересный факт: средний «мужской» чек за ЖКУ в первом квартале 2024 года оказался выше «женского» – 4 331 рубль против 4 156 рублей соответственно», — отметили аналитики.

Банк провел исследование в конце апреля 2024 года. Аналитики изучили все операции по оплате ЖКУ клиентов в первом квартале 2024 года, а также первом и четвертом кварталах 2023-го.

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